Patrulha do Consumidor: Paciente sofre com cirurgia de mama malsucedida, e médico some Problemas começaram alguns dias depois do procedimento de redução das mamas, mas a assistência não foi como ela esperava

Patrulha do Consumidor|Do R7 23/11/2024 - 23h31 (Atualizado em 23/11/2024 - 23h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share