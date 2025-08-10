Procedimento estético dá errado e corretora de imóveis luta por reembolso

Renata Lucia da Silva é corretora de imóveis. Ela é uma mulher vaidosa e está sempre se cuidando. Renata faz vários procedimentos estéticos e sempre na mesma clínica. Em abril, ela decidiu trocar de procedimento e fazer um mais moderno. Fez o pagamento antecipado e marcou a data, porém, no dia combinado a máquina apresentou problemas. Dias depois, ela percebeu que tinha algo errado com seu rosto. Ela teve que procurar outro local para consertar o problema e, desde então, tenta receber o reembolso do procedimento que não deu certo. Então, ela entrou em contato com Celso Russomanno e a Patrulha do Consumidor. Será que que Renata conseguiu o dinheiro de volta? Descubra!



