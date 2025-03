Roberto Carlos comemora 60 anos da Jovem Guarda em cruzeiro especial Cantor compartilhou experiências e novidades com fãs durante evento exclusivo Entretenimento|Ri7a, a inteligência artifical do R7 16/03/2025 - 23h48 (Atualizado em 16/03/2025 - 23h48 ) twitter

Roberto Carlos abre o coração e fala sobre namoro durante cruzeiro

Em 2025, Roberto Carlos celebrou os 60 anos do programa Jovem Guarda, que estreou na RECORD em 1965, com um cruzeiro especial que percorreu de Santos a Rio de Janeiro. Aos 83 anos, o ‘Rei’ compartilhou momentos marcantes de sua carreira e vida pessoal com os fãs a bordo de um transatlântico de 14 andares.

Durante o evento, Roberto revelou estar em um novo relacionamento amoroso e discutiu sua rotina de saúde, incluindo dicas sobre exercícios e uso de vitaminas. Ele também mencionou estar trabalhando em novas músicas e expressou planos para um filme sobre sua vida.

O cruzeiro proporcionou uma experiência íntima com jantares, sessões de fotos e encontros exclusivos com o cantor. As apresentações noturnas foram momentos especiais onde fãs cantaram junto suas músicas icônicas. Giovana e Jean Pietro, netos do cantor, também estavam presentes no evento.

