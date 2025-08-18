Mãe brasileira busca respostas para morte misteriosa da filha em Portugal

O sofrimento de uma mãe que perdeu a filha. Dona Manuela não sabe ao certo, até hoje, como foi a morte de Suyene. No dia 24 de abril de 2022, a mãe recebeu uma mensagem de celular, enviada por um desconhecido. Ela fez contato e foi assim que soube da morte da filha. A notícia vinha do outro lado do oceano. Suyene Barbosa Marques, de 41 anos, foi para Portugal aos 17 em busca de uma nova vida. No começo, tudo parecia correr bem. Mas, com o passar do tempo, Dona Manoela viu tudo mudar. Su, como era chamada, teve uma filha e um relacionamento que não deu certo. Segundo um amigo dela, ela começou a se envolver com drogas e se aproximou de um grupo de traficantes. Suyane desapareceu sem deixar rastros. O Domingo Espetacular acompanhou de perto essa história para desvendar esse mistério. Acompanhe na reportagem!



