Mistério do Domingo: vendedora desaparece em Santa Catarina; polícia suspeita de feminicídio

Há exatos 30 dias, uma mãe vive angustiada a procura de respostas. A filha dela, de 27 anos, está desaparecida. A polícia trata o caso como um feminicídio. O único suspeito até agora é o marido da jovem. Lusiane Ribeiro Borges, de 27 anos, desapareceu há um mês. Ela é a caçula da Dona Iraci. O sumiço da jovem aconteceu na pequena Santa Cecília, no oeste de Santa Catarina. Cidade com pouco mais de 15 mil habitantes. O último registro de Lusiane foi em 31 de julho. Ela vai embora da loja de roupas, onde trabalhava. Poucos minutos depois, aparece caminhando sozinha para casa. O ônibus em que Jeferson, marido de Lusiane, é motorista é flagrado pela mesma câmera de segurança, logo em seguida. Depois dessa sequência, ela nunca mais foi vista. No dia do desaparecimento, Lusiane cumpriu seu expediente normalmente: trabalhou das 08h30 às 18h. No dia seguinte, uma câmera registra o marido de Lusiane saindo de casa logo cedo. Horas depois, as colegas de trabalho de Lusiane avisam a família de que ela não foi trabalhar. Por volta de meio-dia, a irmã de Lusiane, Juraci, começa a investigar. Juraci procura a polícia e faz uma ocorrência sobre o desaparecimento. A polícia, então, começa a investigar o caso e encontra na casa e no carro do marido, Jeferson Jean Corrêa, vestígios que podem ser sangue. No quinto dia do desaparecimento, Jeferson é preso por suspeita de feminicídio. Eles estavam juntos havia sete anos. Jeferson continua detido temporariamente neste presídio, em Lages. Ele nega ter cometido qualquer crime contra a esposa.