Mistério do Domingo: Quem é o criminoso que executou mãe, filha e amiga em uma praia de Ilhéus (BA)?

Uma mãe, uma filha e uma amiga. Três mulheres e um cachorro foram caminhar à beira mar, em uma praia de Ilhéus, na Bahia. Depois disso, desapareceram. Apenas o cachorro foi encontrado com vida, amarrado ao lado dos corpos de Maria Helena, Mariana e Alexsandra. Quem é o criminoso que, com uma faca, executou o triplo assassinato? Este é o Mistério do Domingo.



