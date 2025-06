Veja o que se sabe sobre o caso do turista britânico que desapareceu após desembarcar no RJ

Um turista britânico desapareceu um dia depois de desembarcar no Rio de Janeiro. Denis Kopanev trabalha como analista financeiro em um banco, em Londres, e viajava de férias pela América do Sul. Segundo os amigos, Denis vinha com frequência para o Brasil. O inglês foi visto saindo da casa que tinha alugado com apenas uma sacola na mão. E deixou dinheiro e passaporte no local. Este é o Mistério do Domingo!



