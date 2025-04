Mistério: o que aconteceu com jovem encontrado morto após festa em São Luiz do Paraitinga (SP)?

Um mistério assombra, desde 15 de fevereiro, a cidade de São Luiz do Paraitinga, conhecida por suas festas de rua no período de Carnaval. Vinícius Rodrigues da Costa, de 18 anos, estava em uma dessas festas pouco antes de desaparecer. Dias depois, foi encontrado morto. A família do jovem busca respostas e quer justiça. Nas peças que compõem o quebra-cabeça da investigação está a imagem de uma briga, flagrada por câmeras de segurança. Mas, afinal, Vinicius foi assassinado? Quem matou o rapaz? Veja os detalhes no quadro Mistério do Domingo.



