Planeta em Perigo: Uso de armas químicas e biológicas preocupa líderes ao redor do mundo

O Planeta em Perigo desta semana traz à tona um problema que preocupa líderes de todo o mundo: o uso de armas químicas. Neste mês, o ataque com gás Sarin no metrô de Tóquio, que deixou 14 mortos e mais de seis mil intoxicados, completou 30 anos. Muitas pessoas lidam com graves sequelas até hoje. Além das armas químicas, como a utilizada no Japão, há ainda as chamadas armas biológicas, que também podem ser bastante perigosas nos conflitos que vivemos atualmente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!