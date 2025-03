Avanço na investigação do assassinato de Vitória Regina em Cajamar Entrevistas exclusivas revelam detalhes sobre suspeitos e progresso das investigações Roberto Cabrini|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 00h11 (Atualizado em 17/03/2025 - 00h11 ) twitter

Caso Vitória: Cabrini entrevista peças-chave da investigação e traz revelações exclusivas

A investigação sobre a morte de Vitória Regina, de apenas 17 anos, em Cajamar, avança com novas entrevistas exclusivas que trazem à tona detalhes cruciais sobre o caso. Maicol Salles, considerado o principal suspeito e atualmente detido, tem seu celular sob análise intensa pela polícia devido às evidências potencialmente incriminatórias nele contidas. Gustavo, ex-namorado da vítima, também foi entrevistado e nega qualquer envolvimento no crime.

O caso chamou a atenção nacional por sua brutalidade e mistério persistente. As autoridades se concentram em examinar as evidências digitais encontradas no celular de Maicol, incluindo fotos e mensagens que podem ligá-lo ao assassinato de Vitória. Testemunhas e pessoas próximas aos envolvidos foram ouvidas para esclarecer os eventos da noite do crime.

Maicol é apontado como mentor do crime, tendo monitorado Vitória por meses antes do trágico desfecho. A polícia investiga o local onde a jovem teria sido mantida antes de sua morte; vestígios encontrados ali podem ser decisivos para elucidar o caso.

Gustavo ‘Liro’ foi questionado sobre seu relacionamento com Vitória e suas ações após seu desaparecimento. Ele afirma estar em outro local na data do crime e não ter qualquer ligação com o ocorrido. A polícia segue investigando todas as possibilidades, inclusive a participação de terceiros no crime.

‌



O caso permanece aberto enquanto a polícia trabalha para juntar todas as peças do quebra-cabeça e trazer justiça para Vitória Regina. A comunidade local e todo o país aguardam ansiosamente por respostas sobre este trágico episódio.

