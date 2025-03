Roberto Cabrini acompanha com exclusividade investigação da morte de Vitória Jornalista visitou locais cruciais como o shopping onde a jovem estava em fase de experiência e o ponto de ônibus onde ela embarcou Roberto Cabrini|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 15h28 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h28 ) twitter

Roberto Cabrini refaz os últimos passos de Vitória em Cajamar (SP) antes de desaparecer

Roberto Cabrini esteve em Cajamar (SP) para investigar o desaparecimento de Vitória Regina de Souza, uma jovem de 17 anos encontrada morta em uma área de mata com sinais de violência. O jornalista refez os últimos passos da jovem e, agora, acompanhou, com exclusividade, os desdobramentos da investigação.

Durante sua apuração, Cabrini visitou locais cruciais como o shopping onde a jovem estava em fase de experiência e o ponto de ônibus onde ela embarcou. As autoridades analisam evidências e depoimentos para esclarecer as circunstâncias do que motivou a morte cruel da adolescente.

O pai de Vitória, Carlos Alberto, expressou sua dor pela perda trágica da filha e seu desejo por justiça. Suspeitos conhecidos da jovem estão sob investigação enquanto a busca por respostas continua. A comunidade local aguarda por esclarecimentos sobre o caso que desafia as autoridades com suas complexidades.

Assista em vídeo - Roberto Cabrini refaz os últimos passos de Vitória em Cajamar (SP) antes de desaparecer

