Caso Vitória: Roberto Cabrini entrevista suspeito de envolvimento na morte da jovem Gustavo Vinícius afirmou que não mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, mas que ambos eram apenas "ficantes" Roberto Cabrini|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 16h20 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h23 )

Exclusivo: suspeito no caso Vitória nega namoro com a jovem e diz que tem álibi

Gustavo Vinícius de Moraes Santos, de 25 anos, é apontado pela polícia como um dos principais suspeitos no caso da morte de Vitória Regina. Ele foi entrevistado por Roberto Cabrini e afirmou que não mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, mas que ambos eram apenas “ficantes”.

Gustavo relatou ao jornalista que havia combinado de buscá-la após ela desembarcar do segundo ônibus, no trajeto de volta para casa. Durante a entrevista, o rapaz declarou que estava na casa de outra pessoa, chamada Ana, com quem estava se relacionando no momento em que Vitória desapareceu.

Ele garantiu ter como provar que estava em outro local na hora do desaparecimento e mencionou que Vitória o procurou para pedir que a levasse para casa, pois o carro de seu pai estava quebrado e ela temia voltar sozinha.

As investigações apontam que o jovem estava na área onde Vitória desceu do último ponto de ônibus. No entanto, ele afirmou estar na casa de uma pessoa na vila e negou qualquer envolvimento na morte da jovem.

No depoimento à polícia, Gustavo foi questionado sobre sua localização e vestimentas no momento do desaparecimento e afirmou estar com uma blusa preta, bermuda vermelha e chinelos.

