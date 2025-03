Confissão de Maicol Salles é questionada após alegação de pressão policial Roberto Cabrini apresenta novas evidências sobre o caso Vitória em Cajamar (SP) Roberto Cabrini|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 17h57 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h57 ) twitter

Caso Vitória: em nova gravação, Maicol diz que confessou crime sob pressão

Roberto Cabrini revela novas informações sobre o caso do assassinato de Vitória Regina, em Cajamar (SP). A reportagem traz um vídeo inédito da confissão de Maicol Salles à polícia, destacando suas expressões faciais durante o depoimento. Além disso, uma gravação entre o suspeito e seus advogados, feita dois dias após a confissão, sugere que ele teria sido pressionado a confessar o crime.

Durante o depoimento, Maicol detalhou seu relacionamento com Vitória e os eventos que levaram ao crime. Ele descreveu como a encontrou na noite do assassinato e os momentos de tensão durante a confissão. A polícia encontrou contradições em seu depoimento, especialmente sobre o local onde o corpo de Vitória foi encontrado.

Os advogados do rapaz afirmam que a confissão foi obtida sob pressão e questionam a integridade do processo. Eles alegam que Maicol não estava à vontade durante o depoimento e que as gravações do interrogatório foram editadas. A defesa também aponta que a polícia não comunicou oficialmente a confissão.

A investigação continua em busca de respostas definitivas sobre a possibilidade de Maicol ter agido sozinho ou com ajuda de outras pessoas. A polícia inicialmente afirmou que ele era o único responsável, mas depois considerou a participação de outros indivíduos no crime.

‌



A polícia de Cajamar garante que todos os procedimentos seguiram o código de processo penal. A Secretaria de Segurança Pública informa que as investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial.

Assista em vídeo - Caso Vitória: em nova gravação, Maicol diz que confessou crime sob pressão

