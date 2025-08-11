Cabrini entrevista empresário que foi detido após simular morte para escapar de dívidas Elaborado plano incluía morte de inocente e vídeo falso de tortura Roberto Cabrini|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h08 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Empresário Edilson Paulo Petter simula própria morte para escapar de dívidas.

Plano inclui o homicídio de Wanderlei Westinfelder e criação de um vídeo falso de tortura.

Confissão de Edilson revela que ajudou a queimar o corpo, mas nega ser o autor do crime.

Petter enfrenta acusações graves e possível condenação severa no julgamento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia de Santa Catarina deteve Edilson Paulo Petter, empresário de 41 anos acusado de falsificar sua própria morte para fugir de dívidas e fraudes em seguros. O plano envolvia matar Wanderlei Westinfelder, um homem que ele acreditava ser um sem-teto, além de criar um vídeo falso de tortura.

O caso começou em fevereiro em São Cristóvão do Sul. Edilson teria aliciado Wanderlei para entrar em sua caminhonete. Dias depois, o corpo carbonizado da vítima foi encontrado no veículo incendiado, inicialmente confundido com o do empresário.

Petter confessou ter ajudado a queimar o corpo, mas negou ser o autor do homicídio. Ele alegou que sua ex-companheira Geonisse Cavicchione e seu irmão foram os mentores do crime. Durante a investigação, surgiram evidências de que Petter tentou enganar a família da vítima com perfis falsos.

O plano incluía um vídeo falso simulando sequestro e tortura, com áudio modificado para parecer realista. Em um ato desesperado para dar veracidade ao vídeo, parte do dedo de Edilson foi amputada.

‌



Após ser preso, Edilson enfrenta acusações de homicídio qualificado, destruição de cadáver e fraude processual. O julgamento poderá resultar em uma condenação severa. Para a família de Wanderlei, o crime destacou a crueldade envolvida no plano.

Veja também

‌



Veja o que o homem que forjou a própria morte tem a dizer sobre o caso

Roberto Cabrini playlist 1 / 4 Modo teatro Reproduzindo Exclusivo: Cabrini fica frente a frente com homem acusado de forjar a própria morte Mulher que foi vítima de agressões no elevador quebra o silêncio em entrevista exclusiva a Cabrini Exclusivo: Cabrini entrevista brasileira acusada de comandar rede de exploração sexual em Portugal Edu Guedes abre o coração e fala sobre luta contra câncer no pâncreas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!