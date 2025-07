Empresária morre após múltiplas cirurgias plásticas em São Paulo Diretor do hospital revela detalhes do procedimento e tentativas de reanimação Roberto Cabrini|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 11h48 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h48 ) twitter

Cabrini investiga morte de empresária após passar por três cirurgias plásticas

Natália Cavanellas, uma empresária de 40 anos, faleceu após passar por três procedimentos estéticos simultâneos no Hospital San Gennaro, localizado na Mooca, São Paulo. As cirurgias incluíram lipoaspiração, ajuste de próteses mamárias e aplicação de gordura nos glúteos. Após a última etapa, ela sofreu uma parada cardíaca que resultou em seu falecimento.

O diretor do Hospital San Gennaro, Luiz Carlos e Castro, detalhou a operação que começou por volta das 8h30 da manhã e envolveu uma equipe de cinco profissionais. Durante o procedimento, Natália apresentou complicações após a infusão de gordura, resultando em múltiplas paradas cardíacas.

O médico responsável pelas cirurgias foi Edgar Lopes, conhecido por sua presença nas redes sociais. Ele possui um histórico controverso por ter sido expulso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica por violar o código de ética e enfrenta processos judiciais de pacientes insatisfeitos com seus procedimentos.

A família de Natália busca respostas sobre as circunstâncias da morte dela, questionando a segurança e a ética do procedimento realizado. Embora a técnica utilizada por Lopes não seja recomendada pelo Conselho Regional de Medicina e pela Associação Internacional de Cirurgia Plástica, ela não é proibida no Brasil. A investigação continua para determinar se houve falhas no procedimento ou se a morte foi uma fatalidade.

