‘Eu dou atenção para quem merece’, declara Rachel Sheherazade sobre haters

Um convidado especial vai comemorar seu aniversário no Domingo Record deste fim de semana (20)! Vincent Martella, o intérprete de Greg, no seriado 'Todo Mundo Odeia o Chris', que vai ao ar na tela da RECORD, completou mais um ano de vida na quarta (16). A equipe do programa foi até Los Angeles, nos Estados Unidos, fazer algumas brasileirices com o artista. Vem descobrir algumas curiosidades e entrar no clima da festa!

Reprodução/Instagram