Rachel Sheherazade se transforma em Marilyn Monroe: ‘Brincando de ser diva’ Apresentadora do Domingo Record agitou as redes sociais com a caracterização perfeita; confira Novidades|Do R7 22/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rachel Sheherazade impressiona fãs ao aparecer fantasiada de Marilyn Monroe Reprodução/Instagram

Ao som de Diamonds Are A Girl’s Best Friend, canção famosa de Marilyn Monroe, Rachel Sheherazade apareceu em seu perfil de uma rede social com um look especial referenciando a cantora.

No post, ela escreveu sobre o próprio estilo: “Brincando de ser diva”. E como se já não fosse, ainda recebeu diversos elogios dos fãs nos comentários. “Mas você é uma diva”, disse uma internauta sobre a apresentadora do Domingo Record.

Os seguidores de Rachel não pararam de enaltecer a mulher e comentaram: “Nossa Marilyn Monroe brasileira”, escreveu uma fã. “Diva das divas”, colocou outra internauta.

Confira a postagem:

Fique ligado! O Domingo Record vai ao ar todo o fim de semana, às 12h30, na tela da RECORD.