Café da manhã perfeito inclui ovo, pão integral, abacate e pimenta Estudo espanhol destaca alimentos ideais para a primeira refeição do dia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 13h57

Cientistas espanhóis recomendam café da manhã ideal com quatro alimentos; veja quais são os itens

Pesquisadores da Espanha identificaram ovo mexido, pão integral e abacate como componentes essenciais de um café da manhã ideal. Segundo o estudo, consumir entre 20% e 30% das calorias diárias nesta refeição pode melhorar o controle de peso e reduzir a circunferência abdominal.

O ovo mexido é valorizado por suas proteínas que ajudam na manutenção muscular e prolongam a saciedade. O pão integral é recomendado por suas fibras que melhoram a digestão e fornecem energia sem causar picos de açúcar no sangue. O abacate é destacado por suas gorduras saudáveis que beneficiam a saúde cardiovascular.

A inclusão da pimenta pode surpreender muitos brasileiros, já que não é comum no café da manhã local. No entanto, ela oferece nutrientes antioxidantes dependendo do tipo e quantidade consumida. O médico-nutrólogo Matheus Azevedo destaca que essa combinação é uma alternativa mais saudável comparada ao tradicional pão com margarina e café consumido no Brasil.

