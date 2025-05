Motorista é resgatada após ficar ilhada em enchente em São Paulo

Uma motorista foi resgatada após ficar ilhada em seu carro durante uma forte chuva que atingiu São Paulo e região metropolitana. A água subiu até a metade do veículo. Os bombeiros abriram a porta do carro e retiraram a vítima, que estava assustada, mas sem ferimentos, com segurança. Ela foi levada para um local seco. O incidente ocorreu no tradicional bairro de Santana, na zona norte, considerado o mais afetado pelas chuvas segundo a Defesa Civil. Um novo temporal é previsto para o final da tarde desta sexta (23).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!