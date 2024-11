Sou Filho Dela, documentário original do PlayPlus, revela histórias inéditas de Elis Regina

Sou Filho Dela , documentário original do PlayPlus, apresenta histórias inéditas do "lado mãe" da cantora Elis Regina. Com relíquias da família, os filhos da artista abriram o coração e revelaram como Elis conciliava a carreira com a maternidade. Acompanhe, em primeira mão, trechos da produção disponível na íntegra no streaming da RECORD.