Atriz que vive Jale em Força de Mulher faz tour por Londres e mostra curiosidades Ece Özdikici compartilha registros da viagem com os fãs nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 04/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h00 )

Ece Özdikici diverte com curiosidades de Londres

Jale em Força de Mulher, Ece Özdikici aproveitou os últimos dias para passear por Londres, capital da Inglaterra. Na cidade europeia, a atriz esbanjou estilo com looks marcantes, com chapéus e gorros, e também mostrou algumas curiosidades do local.

Ece posou em lugares como estações de trem e prédios marcados pela arquitetura típica da Europa e compartilhou comidas diferentonas, como pirulitos com insetos.

Nos comentários, os fãs da atriz elogiaram os registros e destacaram o talento da intérprete de Jale na novela.

Confira todos os registros:

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Bahar tenta fugir de Sarp, mas plano dá errado em Força de Mulher :

share Cansada de viver presa na casa de Sarp (Caner Cindoruk) sem saber o que realmente acontece, Bahar (Özge Özpirinçci) coloca em prática seu plano de fuga na novela Força de Mulher