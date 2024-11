Foto atual de Doruk, de Força de Mulher, surpreende fãs brasileiros: ‘Já está um rapaz’

Descoberta aterrorizante!

Logo no início da novela, após tentativa de suicídio de Sirin (Seray Kaya), o público acompanhou Enver (Şerif Erol) na empreitada para descobrir mentiras da filha. Ao mexer no quarto da jovem, o vovô encontra o celular de Sarp (Caner Cindoruk) escondido e se apavora com a descoberta