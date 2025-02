Protagonista de Força de Mulher abre álbum de família e empolga fãs brasileiros Os telespectadores da novela turca lotaram os comentários do Instagram de Özge Özpirinçci com pedidos de visita ao país Fora das Telas|do R7 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Özge Özpirinçci compartilhou diversas fotos com o marido e a filha nas redes sociais Reprodução/Instagram

Özge Özpirinçci, a Bahar de Força de Mulher, caiu nas graças do público brasileiro! A protagonista da novela turca compartilhou uma série de fotos em seu perfil no Instagram ao lado do marido, Burak Yamantürk e da filha Mercan, e recebeu centenas de comentários de fãs do país.

Além dos elogios à trama exibida na RECORD, os telespectadores pedem que a atriz visite o Brasil. Recentemente, a artista conversou com o Domingo Espetacular e retribuiu o carinho do público.

Confira:

Na legenda da publicação, a atriz escreveu em inglês: “Como foi...”. Entre as fotos, ela aparece se divertindo ao lado da filha e do marido. Nos comentários, a intérprete de Bahar recebeu muitos elogios dos seguidores brasileiros. “Brasil te ama, Bahar! Eu assisto todos os dias, linda interpretação! Mulher incrível, parabéns”, escreveu uma fã.

‌



“Será muito bem-vinda ao Brasil! Você é muito querida aqui”, disse uma telespectadora. “Vem quando ao Brasil?”, questionou outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja o estilo das atrizes de Força de Mulher:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Elas não andam, elas desfilam! Atrizes de Força de Mulher compartilham bom gosto com combinações estilosas nas redes sociais e chamam a atenção com looks poderosos. Confira a seleção do site oficial para você se inspirar! Reprodução/Instagram