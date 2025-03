Público ironiza proposta inusitada de Nezir em Força de Mulher Magnata sugeriu se casar com Piril ou Bahar enquanto as duas estavam mantidas em seu cativeiro Novidades|Do R7 25/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fãs da novela turca comentam momento em que Nezir (Hakan Karahan) pede para casar com Bahar (Özge Özpirinçci) ou Piril (Ahu Yagtu) Reprodução/RECORD

Nezir (Hakan Karahan) surpreendeu os telespectadores de Força de Mulher ao propor se casar com Piril (Ahu Yagtu) ou Bahar (Özge Özpirinçci) enquanto a esposa e ex de Sarp (Caner Cindoruk) estavam sendo mantidas em sua casa. O público comentou sobre o momento no perfil oficial da novela no Instagram.

Em meio às maldades do magnata contra Sarp, a ideia de se unir com uma das mulheres foi encarada com humor por parte dos fãs da trama.

Confira:

“Se ele pedisse a Sirin, ela aceitaria na hora”, brincou uma seguidora. “Ele tá achando que o Sarp tem mulher demais”, ironizou outra fã. “Eu proponho que a Piril encontre alguém que a ame, a Bahar fique com o Arif e eu case com o Nezir”, comentou mais uma telespectadora.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre conversa decisiva entre Sarp e Bahar:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A conversa entre Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar (Özge Özpirinçci) era uma das sequências mais esperadas pelo público de Força de Mulher. Finalmente a protagonista descobriu toda a verdade sobre o acidente na balsa que fez o pai de seus filhos ser dado como morto por anos. A seguir, veja tudo o que Sarp revelou para Bahar! Reprodução/RECORD