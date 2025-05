Sirin desconfia de Bahar e se surpreende ao seguir a irmã em Força de Mulher Ainda no capítulo desta segunda (26), Enver cuida da queimadura de Doruk e se culpa por ter machucado o neto Novidades|Do R7 26/05/2025 - 17h20 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h26 ) twitter

Sirin (Seray Kaya) vê Bahar (Özge Özpirinçci) e Bersan (Sahra Şaş) venderem joias em Força de Mulher Reprodução/RECORD

No capítulo desta segunda-feira (26), em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) e Bersan (Sahra Şaş) vão juntas vender as joias e Sirin (Seray Kaya) segue as duas. Elas negociam as peças e, de longe, Sirin se espanta ao ver o dinheiro que o homem pagou para elas. A caçula de Enver (Şerif Erol) ainda começa a falar para Arif (Feyyaz Duman) o que descobriu sobre Bahar, mas, neste momento, Cem (Hakan Kurtas) entra na cafeteria e ela vai atendê-lo, um pouco intimidada.

À noite, Cem encontra Bersan, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Bahar no parque e pega o dinheiro que cobrou pela dívida, mas avisa que aquilo é só uma parte e elas precisarão fazer outro tipo de trabalho para ele. Bahar se apronta para sair com Ceyda e Bersan, e Sirin volta a questioná-las.

Enver cuida da queimadura de Doruk (Ali Semi Sefil) e se culpa muito por ter machucado o neto.

Na saída do prédio, Arif encontra Bahar e dá um sério conselho para ela, que retribui com outro conselho importante para ele. Nervosas, Bersan, Ceyda e Bahar entram no asilo para pegar a encomenda de Cem, mas são barradas na recepção.

Ceyda inventa uma desculpa e acaba caindo nas graças da moça que libera a visita, mas ela pede um documento. Bahar fica cada vez mais apavorada e, no quarto do idoso, elas percebem que o problema é ainda maior do que um simples pacote que devem levar para Cem. Horas depois, o criminoso encontra as três no parque e fica chocado ao ver a “encomenda”.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Panelas, crime e muita confusão: entenda como Bahar, Ceyda e Bersan foram parar nas mãos de Cem

share Cem (Hakan Kurtas) chegou na trama de Força de Mulher para tirar a paz de Bahar (Özge Özpirinçci) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). As duas foram enganadas por Bersan (Sahra Şaş) e não imaginavam que a proposta de trabalho para cozinhar era apenas a fachada de um esquema criminoso. E para quem está confuso com tantos acontecimentos, confira um resumo! Reprodução/RECORD