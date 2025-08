Charlotte de banana e éclair de banoffee marcam o Desafio Final da Batalha das Receitas

No Desafio Final da Batalha das Receitas desta quarta-feira (6), os participantes tiveram de criar doces com banana. Val Marchiori e seu marido apostaram em uma charlotte de banana, enquanto Renata Dominguez e seu esposo escolheram um éclair de banoffee. Qual dupla se destacou e venceu a edição?



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!