Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Desafio do Chef: Competidores preparam petit gateau em apenas 20 minutos

Qual das duplas levou a melhor e garantiu uma importante vantagem para o Desafio Final?

Batalha das Receitas|Do R7

No Desafio do Chef da Batalha das Receitas desta quarta-feira (20), Juliana Didone e Eliezer tiveram que preparar um petit gateau em apenas 20 minutos. Sem saber quem havia feito cada prato, a especialista Renata Arassiro avaliou qual era o melhor. Qual das duplas venceu a etapa e conquistou uma vantagem importante para o Desafio Final? Confira!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • guga-rocha
  • hoje-em-dia
  • batalha-das-receitas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.