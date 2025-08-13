Logo R7.com
Hoje em dia

Veja a íntegra da Batalha das Receitas desta quarta-feira (13)

Iran Malfitano e Thaís Pacholek participaram da competição

Batalha das Receitas|Do R7

Iran Malfitano e Thaís Pacholek participaram da Batalha das Receitas desta quarta-feira (13). O tema da edição foi torta salgada, e o chef Fernando Martins integrou o time de jurados. Na primeira etapa da competição, os participantes tiveram que preparar uma tortilla espanhola. Já no Desafio Final, eles tiveram uma hora para fazer a torta salgada de sua escolha. Quem será que levou a melhor? Veja!

