Veja a íntegra da Batalha das Receitas desta quarta-feira (13)

Iran Malfitano e Thaís Pacholek participaram da Batalha das Receitas desta quarta-feira (13). O tema da edição foi torta salgada, e o chef Fernando Martins integrou o time de jurados. Na primeira etapa da competição, os participantes tiveram que preparar uma tortilla espanhola. Já no Desafio Final, eles tiveram uma hora para fazer a torta salgada de sua escolha. Quem será que levou a melhor? Veja!



