Val Marchiori e Renata Dominguez participam da Batalha das Receitas desta quarta (6)

Val Marchiori e Renata Dominguez participam da Batalha das Receitas desta quarta-feira (6). As duas estiveram acompanhadas de seus maridos na disputa, que terá como desafio a preparação de doces com banana. O chef Pedro Frade será o responsável por julgar o desempenho das duplas. Confira!



