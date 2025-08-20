Logo R7.com
Participantes preparam doces com chocolate no Desafio Final desta quarta (20)

Eliezer fez um pavê de bombom, enquanto Juliana Didone cozinhou um mousse de chocolate com ganache de capim limão e praliné

Batalha das Receitas|Do R7

Juliana Didone e sua mãe venceram o Desafio do Chef e, com isso, garantiram uma vantagem para o Desafio Final. Na etapa decisiva, os competidores tiveram que preparar doces com chocolate. Juliana apostou em um mousse de chocolate com ganache de capim limão e praliné, enquanto Eliezer preparou um pavê de bombom. Qual dos dois foi o grande vencedor desta quarta-feira (20)?

