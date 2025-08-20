Participantes preparam doces com chocolate no Desafio Final desta quarta (20)

Juliana Didone e sua mãe venceram o Desafio do Chef e, com isso, garantiram uma vantagem para o Desafio Final. Na etapa decisiva, os competidores tiveram que preparar doces com chocolate. Juliana apostou em um mousse de chocolate com ganache de capim limão e praliné, enquanto Eliezer preparou um pavê de bombom. Qual dos dois foi o grande vencedor desta quarta-feira (20)?



