Hoje em dia

Desafio do Chef: Participantes preparam tortilla espanhola em apenas 20 minutos

Qual das duplas se saiu melhor e garantiu uma vantagem para o Desafio Final?

Batalha das Receitas|Do R7

Na Batalha das Receitas desta quarta-feira (13), o chef Fernando Martins desafiou os participantes a preparar uma tortilla espanhola na primeira etapa da competição. Eles tiveram apenas 20 minutos para concluir o prato. Qual das duplas se saiu melhor e garantiu uma vantagem para o Desafio Final? Veja!

