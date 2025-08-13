Desafio do Chef: Participantes preparam tortilla espanhola em apenas 20 minutos

Na Batalha das Receitas desta quarta-feira (13), o chef Fernando Martins desafiou os participantes a preparar uma tortilla espanhola na primeira etapa da competição. Eles tiveram apenas 20 minutos para concluir o prato. Qual das duplas se saiu melhor e garantiu uma vantagem para o Desafio Final? Veja!



