Hoje em dia

Juliana Didone e Eliezer se enfrentam na Batalha das Receitas desta quarta (20)

A chef Renata Arassiro é a convidada especial da edição

Batalha das Receitas|Do R7

Nesta quarta-feira (20), Juliana Didone e Eliezer se enfrentaram na Batalha das Receitas. A atriz competiu ao lado da mãe, enquanto o criador de conteúdo contou com o apoio da sogra. A edição teve como convidada especial a chef Renata Arassiro, especialista em chocolate. Veja!

