Juliana Didone e Eliezer se enfrentam na Batalha das Receitas desta quarta (20)

Nesta quarta-feira (20), Juliana Didone e Eliezer se enfrentaram na Batalha das Receitas. A atriz competiu ao lado da mãe, enquanto o criador de conteúdo contou com o apoio da sogra. A edição teve como convidada especial a chef Renata Arassiro, especialista em chocolate. Veja!



