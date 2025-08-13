Torta salgada é o tema do Desafio Final na Batalha das Receitas desta quarta (13)

No Desafio Final da Batalha das Receitas desta quarta-feira (13), os participantes tiveram uma hora para preparar uma torta salgada. Iran Malfitano e seu amigo Furmiga fizeram uma torta capixaba, enquanto Thaís Pacholek e seu pai, Rubens, cozinharam uma torta de sardinha. Quem será que se saiu melhor e levou o prêmio de R$ 10 mil para casa?



