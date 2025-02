Patrulha do Consumidor: Mulher contrata implante dentário, mas não recebe prótese definitiva

A advogada Rafaela Caroline Nunes contratou um implante dentário em uma clínica. No entanto, a cliente só conseguiu colocar a prótese provisória, pois a definitiva nunca ficou pronta. Cansada de esperar, Rafaela pediu o cancelamento do serviço. A clínica então cobrou uma multa ilegal, que a advogada não aceitou pagar. Quando Celso Russomanno assumiu o caso e foi até a clínica, outra cliente apareceu com o mesmo problema. Confira!