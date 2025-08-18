Patrulha do Consumidor: Procedimento estético dá errado e cliente cobra reembolso de clínica

Renata Lucia da Silva, corretora de imóveis, era cliente de uma clínica de estética, onde costuma realizar procedimentos. Em abril, decidiu testar um procedimento mais moderno e fez o pagamento antecipado. No entanto, no dia agendado, a máquina apresentou falhas. Pouco depois, Renata percebeu alterações no rosto e precisou buscar ajuda em outro local para corrigir o problema. Desde então, tenta reaver o valor pago, mas sem sucesso. Foi então que ela recorreu a Celso Russomanno e à Patrulha do Consumidor. Veja o desfecho!



