Patrulha do Consumidor: Procedimento estético dá errado e cliente cobra reembolso de clínica

Além de ter dificuldades para conseguir o reembolso, Renata precisou fazer procedimentos em outros lugares para consertar o problema

Patrulha do Consumidor|Do R7

Renata Lucia da Silva, corretora de imóveis, era cliente de uma clínica de estética, onde costuma realizar procedimentos. Em abril, decidiu testar um procedimento mais moderno e fez o pagamento antecipado. No entanto, no dia agendado, a máquina apresentou falhas. Pouco depois, Renata percebeu alterações no rosto e precisou buscar ajuda em outro local para corrigir o problema. Desde então, tenta reaver o valor pago, mas sem sucesso. Foi então que ela recorreu a Celso Russomanno e à Patrulha do Consumidor. Veja o desfecho!

