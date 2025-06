Hoje em Dia conta história de modelo autêntica e criativa no quadro Personagens do Brasil desta sexta (20) Renata Alves conhece Mikaela Gomes, pernambucana que conquistou as redes sociais ao mostrar os bastidores da moda com muito bom humor Personagens do Brasil|Do R7 18/06/2025 - 16h50 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Alves viaja para o interior de Pernambuco para contar a trajetória de Mikaela Gomes Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (20), o Hoje em Dia exibe o quadro Personagens do Brasil com uma história inspiradora e cheia de bom humor. A apresentadora Renata Alves viaja para o interior de Pernambuco para contar a trajetória de Mikaela Gomes, uma modelo que vem quebrando padrões e conquistando o público com autenticidade e criatividade. Natural de Tracunhaém (PE), cidade com pouco mais de 13 mil habitantes, Mikaela, de 24 anos, viralizou nas redes sociais ao retratar os bastidores do universo da moda de forma inusitada e divertida.

Em vídeos que misturam humor e crítica social, ela mostra a realidade por trás dos flashes: os perrengues, os improvisos e os contrastes entre o luxo das passarelas e os desafios da vida real.

Com um olhar sensível e divertido, Mikaela tem ganhado espaço no mundo da moda e se tornado inspiração para outras jovens fora dos grandes centros.

No quadro, Renata acompanha um dia de trabalho da modelo e encara de perto os bastidores nada glamourosos da carreira. Entre sessões de fotos, gravações de conteúdo e histórias de superação, o público vai conhecer um pouco mais dessa personagem que representa a diversidade e a força do Brasil.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.