Serra da Saudade (MG): conheça a cidade menos populosa do Brasil Com cerca de 831 habitantes, município mineiro destaca-se por segurança e laços comunitários Personagens do Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h29 )

Personagens do Brasil: Conheça Serra da Saudade (MG), cidade com menos habitantes do Brasil

Serra da Saudade, localizada em Minas Gerais, é a cidade com a menor população do Brasil, com aproximadamente 831 habitantes distribuídos em dois bairros. Conhecida por sua tranquilidade e segurança, a cidade não registra um homicídio há cerca de 60 anos.

A prefeita Neusa destaca a proximidade entre os moradores como uma característica marcante do município. Os serviços públicos são bem avaliados, com atendimento médico acessível e uma escola local que atende aos jovens da região. A comunidade confia nas transações comerciais locais, evidenciada pelo uso de cadernetas em mercearias.

A Polícia Militar mantém uma relação próxima com os moradores, contribuindo para a segurança local. Movimentações suspeitas são rapidamente comunicadas aos policiais, garantindo a manutenção da ordem.

A cidade não possui farmácias comerciais; no entanto, a unidade de saúde fornece medicamentos necessários à população. A educação também é um ponto forte, com estudantes planejando seu futuro acadêmico e profissional.

‌



Serra da Saudade proporciona um padrão de vida calmo e intimista para seus habitantes, onde as interações autênticas e simples alegrias fazem parte do dia a dia dos “serranos saudadenses”.

Assista em vídeo - Personagens do Brasil: Conheça Serra da Saudade (MG), cidade com menos habitantes do Brasil

