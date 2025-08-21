‘Véi da Bike’ conquista redes sociais com manobras radicais Walter Pereira da Silva, de 57 anos, encanta com acrobacias em BMX Personagens do Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h28 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h28 ) twitter

Personagens do Brasil: Conheça a história do ‘Véi da Bike’, homem que conquistou as redes sociais

Walter Pereira da Silva, conhecido como “Véi da Bike”, é um ciclista de 57 anos do interior do Paraná que ganhou notoriedade nas redes sociais por suas impressionantes acrobacias com uma bicicleta BMX. Sua paixão pelo ciclismo começou em 1985, quando adquiriu sua primeira BMX e desenvolveu habilidades únicas em manobras radicais.

O sucesso veio quando Walter começou a postar vídeos de suas acrobacias online, tornando-se uma sensação nas redes e recebendo convites para apresentações. Ele viaja com sua família em uma estrutura móvel para economizar em hospedagens e levar o espetáculo a diversos eventos.

Além de Walter, seu filho Breno também compartilha o amor pelo ciclismo e participa das apresentações ao lado do pai. A família inspira jovens e adultos, mostrando que a idade não é barreira para a prática de esportes radicais.









Assista ao vídeo - Personagens do Brasil: Conheça a história do ‘Véi da Bike’, homem que conquistou as redes sociais

