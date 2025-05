Guga Rocha ensina a fazer pão caco e manteiga caseira Receitas simples destacam a culinária portuguesa Receitas|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h19 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h19 ) twitter

Receita do Chef: Guga Rocha ensina a fazer um delicioso e tradicional pão português

O chef Guga Rocha compartilhou a receita do pão caco, uma iguaria com origens no Egito Antigo que se popularizou em Portugal, especialmente nas ilhas. O preparo utiliza ingredientes como batata-doce cozida, farinha de trigo e fermento biológico seco, resultando em uma massa que deve ser fermentada antes de ser cozida em uma frigideira.

Além disso, Guga demonstrou como fazer manteiga caseira usando nata fresca e água gelada. O processo envolve bater até separar a gordura do líquido, que é drenado para temperar a manteiga conforme o gosto pessoal.

Essas receitas oferecem opções econômicas e saborosas para o consumo doméstico, destacando-se pela simplicidade e pela possibilidade de serem feitas sem forno convencional.

Assista em vídeo - Receita do Chef: Guga Rocha ensina a fazer um delicioso e tradicional pão português

