Chef Guga Rocha ensina receita prática de torta crumble de maçã Uma sobremesa fácil e rápida de preparar com ingredientes simples Receitas|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 12h20

Chef Guga Rocha ensina a preparar uma deliciosa torta crumble de maçã

Guga Rocha compartilhou uma receita de torta crumble de maçã, destacando sua simplicidade e rapidez no preparo. A sobremesa utiliza maçãs verdes e vermelhas, que proporcionam acidez e cor ao prato. As maçãs são cortadas em meias luas e misturadas com açúcar e canela antes de serem levadas ao forno em uma assadeira ou panela.

O preparo da torta inclui ainda ovos batidos, farinha de trigo com fermento e manteiga derretida, que são combinados e despejados sobre as maçãs. Após cerca de 40 minutos no forno a 180ºC, a torta adquire uma crosta crocante e um caldinho suave das maçãs.

A receita permite variações com a adição de passas, nozes ou outras especiarias. Para quem desejar um toque especial, pode-se servir com chantilly ou sorvete.

