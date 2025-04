Receita Tradicional de Spanakotiropita: Torta Grega de Espinafre e Queijo Aprenda a preparar a autêntica torta grega com massa filo Receitas|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 12h24 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h24 ) twitter

Receita do Chef: Aprenda a fazer uma deliciosa torta grega salgada

A ‘spanakotiropita’ é uma torta grega tradicional feita com espinafre e queijo envoltos em massa filo. O preparo começa com o refogado de cebolas cortadas em meia lua, temperadas com sal para ajudar na perda de umidade. Em seguida, o espinafre é adicionado para murchar e depois prensado para retirar o excesso de líquido. Essa mistura é temperada com noz-moscada antes de ser colocada entre camadas de massa filo intercaladas com manteiga ou azeite, conforme preferência. A torta é assada até que a massa atinja uma textura crocante.

A massa filo, essencial na receita, pode ser encontrada pronta em supermercados. É importante manuseá-la com cuidado devido à sua delicadeza. Na Grécia, costuma-se usar azeite de oliva para pincelar a massa, mas a manteiga pode ser uma alternativa prática dependendo da disponibilidade local.

