Cartão-postal de Teresópolis (RJ), Dedo de Deus é considerado marco da escalada no Brasil

Teresópolis é a capital nacional do montanhismo. Cartão-postal da cidade, o Dedo de Deus é um marco da escalada no Brasil. A cidade abriga três parques: municipal, estadual e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Além das riquezas naturais, a região proporciona diversas opções de aventura.



