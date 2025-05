Refúgio serrano, região de Visconde de Mauá é conhecida como a capital do pinhão no RJ

Visconde de Mauá, no sul fluminense, é uma região composta por três vilas principais: Mauá, Maringá e Maromba. O local é o destino certo para quem quer ficar perto da natureza e desfrutar de boa gastronomia. O lugar também é conhecido como a "capital do pinhão" no estado do Rio pela tradição da coleta e do uso da semente de araucária.



