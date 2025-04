Conheça a criação diferenciada de tilápias entre o mar e a cachoeira em Mangaratiba (RJ)

O Brasil que Dá Gosto conheceu a criação diferenciada de tilápias em Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio . Os peixes vivem em tanques entre o mar e a cachoeira. Dono da produção, Marco de Luca destacou a inovação e a qualidade da mistura das águas.



