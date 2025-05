Paula Varejão participa de caça às trufas recém-descobertas em Campos do Jordão

Paula Varejão participou de uma caça às trufas em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira. A apresentadora contou com a ajuda de cães treinados para localizar a iguaria descoberta recentemente na região. Para completar a experiência, ela provou um nhoque de mandioquinha preparado com molho de gorgonzola e finalizado com trufas.



