Paula Varejão visita safári em Mangaratiba (RJ) que abriga animais resgatados

Em Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio , a apresentadora Paula Varejão visitou um safári que abriga animais resgatados. Em geral, as espécies levadas para o local são apreendidas pelos órgãos fiscalizadores em condições de tráfico ou maus-tratos. Em seguida, elas passam por um centro de triagem em avaliação para possível reintrodução à natureza ou encaminhamento para criadores zoológicos.



