Em Boa Esperança, no sul de Minas Gerais, Paula Varejão se aventurou no voo livre na Serra da Boa Esperança. A região se destaca por captar águas que formam o "mar de Minas" e pela presença dos cafezais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!