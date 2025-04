Dona Elzinha preserva história da culinária mineira em casa centenária

Dona Elzinha abriu as portas de sua casa de 300 anos na região do Serro. De uma família de queijeiros e fazendeiros, ela preserva a história de sua mãe, dona Lucinha, uma importante cozinheira de Minas Gerais. Na cozinha, Elzinha preparou uma receita de fubá finalizada com queijo e manteiga.



