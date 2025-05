Uma trilha de 800 metros em Visconde de Mauá, no sul fluminense, conduz à deslumbrante cachoeira do Arco-íris. Paula Varejão testemunhou o espetáculo da natureza ao se aventurar em uma descida de rapel.



