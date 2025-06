Atores de Paulo, O Apóstolo aprendem a escrever em grego para a superprodução Intérpretes de Paulo, Bispo Tiago, Pedro e Lucas participaram de workshop no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 21/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar, Caio Menck, Marcéu Pierrotti e Pedro Nercessian participaram de um workshop de escrita em grego com o professor Maurício dos Santos Ana Mello/R7

Murilo Cezar, Pedro Nercessian, Marcéu Pierrotti e Caio Menck participaram de um workshop de escrita com o professor e historiador Maurício dos Santos durante as preparações para a série Paulo, O Apóstolo. Os atores tiveram uma tarde de letramento em idiomas como grego, hebraico e latim no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro.

“Como o grego vai ser a língua que eles vão usar mais na escrita em cena, conhecemos o alfabeto primeiro e treinamos a escrita moderna do idioma nos diversos materiais que eles vão usar nas gravações, como o pergaminho, o papiro e até as ostracas, que são os cacos de cerâmica. Temos diversas cenas em que eles estão escrevendo, por isso estudamos as pesquisas históricas e arqueológicas sobre esses processos”, explica o professor Maurício.

O estudo faz parte da preparação para as gravações da superprodução, que conta a trajetória missionária de Paulo (Murilo Cezar) pelo mundo, com a ajuda dos discípulos de Jesus. Além do protagonista, os intérpretes de Bispo Tiago (Pedro Nercessian), Pedro (Marcéu Pierrotti) e Lucas (Caio Menck) também aprenderam um pouco mais sobre o período histórico retratado na série.

“Paulo era muito letrado, então a escrita, os idiomas, o cuidado de que momento se comunicava, com quais pessoas, de que jeito, tudo serve para entender como ele disseminava a Palavra, e os registros que deixou. Assim, a gente consegue passar para as pessoas, mesmo que minimamente, o realismo da época e gerar curiosidade, troca, aprendizado e cultura”, analisa Murilo Cezar.

Para Pedro Nercessian, que vive o Bispo Tiago, o workshop foi importante para imergirem na história da série: “Nos aprofundamos em processos que já estão entranhados e nunca paramos para pensar, como o quão raro era ter um papel naquela época, parar para escrever, coisas que hoje vemos como banais”, observa.

Na imagem, o ator Marcéu Pierrotti treina a escrita em um papiro com o apoio de uma 'tabuleta' Ana Mello/R7

A aula contou com materiais reais e cenográficos que ambientavam o período entre 34 d.C e 64 d.C. Os atores treinaram a escrita do nome de seus personagens, ouviram sobre a história da língua grega e tiveram contato com papéis cenográficos semelhantes ao do momento histórico.

“A parte técnica de entender como segurar no estilete, pegar o papiro, escrever, entender o alfabeto grego, foi muito importante para a gente chegar nas cenas e trazer uma verossimilhança histórica à trama”, garante Marcéu Pierrotti, que interpreta Pedro.

Caio Menck participa como Lucas da escrita das cartas de Paulo (Murilo Cezar) e afirma se sentir mais seguro após o workshop para entregar o melhor em cena.

“Tudo o que nós fazemos que antecede a gravação gera fidelidade para quem assiste e confiança para nós que estamos fazendo. Uma das maiores missões do Lucas é acompanhar Paulo e transcrever o que ele está passando para ficar para a posteridade”, conclui.

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso que já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

